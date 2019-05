Tschechisches Patentamt feiert 100 Jahre

Tschechien werde als ein technologisch hochentwickeltes Land wahrgenommen, das gute Bedingungen biete für unternehmerische Tätigkeiten. Aus diesem Grund seien Firmenbesitzer aus dem Ausland daran interessiert, ihre Patente hierzulande anzumelden. Das sagte der stellvertretende Vorsitzende des tschechischen Patentamtes, Josef Dvornák, in einem Interview gegenüber dem Nachrichtenportal irozhlas.cz.

Im vergangenen Jahr haben insgesamt 7054 ausländische Firmen ihre Patente in Tschechien schützen lassen. Im Jahr 2015 hatte die Zahl noch bei 5000 gelegen. Nach Dvornáks Schätzungen dürfte die Zahl im laufenden Jahr um weitere 1000 Patente steigen.

Bei tschechischen Firmen herrsche hingegen Nachholbedarf, sagte Dvornák. Stattdessen sei aber die Zahl der beantragten Schutzmarken hoch. Im vergangenen Jahr wurden fast 8000 Anträge eingereicht, 91 Prozent kamen davon von tschechischen Interessenten. „Hierzulande sind insgesamt 1,5 Millionen Schutzmarken registriert, 75 Prozent davon sind in der ganzen EU gültig“, erläuterte Josef Dvornák.

Bei den Patenten kamen im vergangenen Jahr 678 Anträge von Einheimischen, vor allem in den Bereichen Messungen, Optik, Kerntechnologie, Gesundheit und Unterhaltung. Insgesamt 512 Gesuchen wurde stattgegeben. Mehr als ein Viertel der Patentanmeldungen stammt von Hochschulen und Forschungsinstituten.

„Der Antragssteller muss sich dessen bewusst sein, dass er etwas verliert, was er vielleicht für wertvoll hält – nämlich das Geheimnis. Die Anmeldung wird nach 18 Monaten veröffentlicht, und dann können sich alle mit seiner Idee bekannt machen“, warnte Dvornák.

Positiv bewertet der Fachmann aber die wachsende Zahl tschechischer Anmeldungen beim Europäischen Patentamt und beim amerikanischen Patent- und Schutzmarkenamt. In den USA stieg die Zahl der Anträge von 48 im Jahr 2008 auf 284 im Jahr 2017.

Das tschechische Patentamt feiert am 27. Mai seinen 100. Geburtstag. In seinem Archiv sind alle Patente seit 1919 aufbewahrt. An das Jubiläum soll im September mit einer internationalen Konferenz erinnert werden.