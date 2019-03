Tschechische Firmen setzen sich in Ungarn durch

In Ungarn bieten sich für tschechische Firmen laufend neue Gelegenheiten. Besondere im Bauwesen gibt es viele Möglichkeiten, teilte die staatliche Exportagentur Czech Trade am Dienstag mit. Die Regierung in Budapest startet nun zahlreiche Förderprogramme, damit Städte und Gemeinden Gelder für den Ausbau der Infrastruktur beantragen können.