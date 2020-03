Tschechien startet zentralen Kauf von Atemmasken

Das Gesundheitsministerium in Prag will im März insgesamt 600.000 Atemmasken mit Filter ankaufen. Sie sollen zum Schutz gegen das Coronavirus an Krankenhäuser und Arztpraxen verteilt werden. Dies geht aus Regierungsmaterialien hervor, wie die Presseagentur ČTK berichtete.