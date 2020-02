Trotz Umbau: Heilbad Třeboň erwartet Top-Gewinn

Wegen einer Modernisierung des Bertabads rechnete die Betreiber-Firma ursprünglich mit einem Umsatzrückgang in Höhe von 34 Millionen Kronen (1,36 Millionen Euro). Aber dank Kurgästen, die das Bad Aurora besuchten, sank der erwartete Verlust auf 15,5 Millionen Kronen (620.000 Euro). In diesem Jahr plant das Heilbad einen Umsatz in Höhe von 564 Millionen Kronen (22,56 Millionen Euro). Dies teilte der Bürgermeister von Třeboň, Jan Váňa (Bürgerdemokraten), am Montag der Nachrichtenagentur ČTK mit.

Eigentümer des Moorheilbades ist die Stadt Třeboň. Es besteht aus zwei Bädern: Aurora und Berta. Die Firma beschäftigt 480 Menschen. Die Unterkunftskapazität umfasst 750 Betten. Ein Teil der Kurgäste, die den Aufenthalt nicht im Bad Berta absolvieren konnten, nutzten die Kurdienste im Bad Aurora, wobei sie in den Pensionen in der Stadt gewohnt haben. Deshalb sei es auch gelungen, den geplanten Verlust abzufedern, sagte der Bürgermeister, der zudem einer der Geschäftsführer der Kurbäder ist.

In Třeboň werden vor allem Gelenks-Erkrankungen behandelt. Kassenpatienten verbringen im Schnitt 21 bis 28 Tage im Heilbad. Die Selbstzahler verbringen in Třeboň im Durchschnitt 4,5 Tage. 3,5 Prozent der Selbstzahler kommen aus dem Ausland, überwiegend aus Deutschland.