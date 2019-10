Tourismus in Tschechien ist seit 1989 im Daueraufschwung

Der Reiseverkehr in Tschechien hat sich in den zurückliegenden 30 Jahren, in denen der Übergang von der Plan- zur Marktwirtschaft vollzogen wurde, grundlegend gewandelt. Reisten in den 1990er Jahren eine Million Tschechen noch überwiegend mit dem eigenen Auto oder dem Bus ins Ausland, so reisen heute bis zu fünf Millionen Menschen jährlich in andere Länder und benutzen dazu gern das Flugzeug.