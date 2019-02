Es ist ein beliebtes Ausflugsziel für Tschechen in Dresden – massenweise stürmen sie die Primark-Filiale in der sächsischen Landeshauptstadt. Zumindest die Prager dürften es in Zukunft nicht mehr so weit haben zum nächsten Laden des irischen Textil-Discounters. Die Vertreter von Primark haben nämlich schon einen Mietvertrag für Räumlichkeiten in der tschechischen Hauptstadt unterzeichnet. Der Shop wird vermutlich ähnlich groß sein wie die Geschäfte in Großbritannien oder in Deutschland. Dies bestätigte Jan Kotrbáček vom Immobilienberater Cushman & Wakefield am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK. Auf die künftige Eröffnung der Primark-Filiale in Tschechien machte schon am Dienstag die Tageszeitung Hospodářské noviny aufmerksam.

In diesem Jahr werde die Prag-Filiale von Primark jedoch noch nicht eröffnen, sagte Kotrbáček. Seinen Worten zufolge bietet der tschechische Markt eine gute Gelegenheit für den Textil-Discounter aus der Republik Irland. Primark ist nämlich schon jetzt sehr beliebt bei den tschechischen Verbrauchern. Sie kaufen oft in den Filialen in Deutschland und in Österreich ein.

Die Konkurrenz auf dem tschechischen Bekleidungs-Markt ist im letzten Jahr stärker geworden. Zu den größten Textilverkäufern gehören außerdem Lidl, Tesco Stores, H&M, C&A Moda, KiK, New Yorker und Takko.

Außerdem kaufen viele Tschechen ihre Klamotten im Netz. Online-Shops setzten nach Schätzungen der Modesuchmaschine Glami.cz im vergangenen Jahr ganze 24,5 Milliarden Kronen (957 Millionen Euro) um. Unter anderem sind hierzulande die deutschen Online-Versandhändler Zalando und About You aktiv geworden. Primark verzichtet bisher jedoch auf einen Internethandel.