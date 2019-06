Tatra Kopřivnice wieder im Aufwind

Der tschechische Hersteller Tatra Trucks wird in diesem Jahr rund 1100 Lastkraftwagen produzieren und auch mehr Lkw verkaufen. Im vergangenen Jahr wurden in der Fabrik in Kopřivnice / Nesselsdorf 790 Automobile hergestellt. Darüber informierte der Generaldirektor von Tatra, Petr Karásek, am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.