Straßenbau: Premier beklagt Blockadehaltung der Umweltschützer

Die Autobahn- und Straßendirektion (ŘSD) will in diesem Jahr in Tschechien rund 100 Kilometer Autobahnen und Landstraßen neu bauen und 130 Kilometer ausbessern. Dies ist eine neue Rekordzahl. Allerdings haben Umweltschützer etwa 30 Projekte vorerst gestoppt.