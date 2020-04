Staat will Brauereien Verbrauchssteuer für Fassbier-Verluste erlassen

Das Finanzministerium in Prag wird vorschlagen, dass Brauereien die Verbrauchssteuer zurückerhalten für das Bier, dass wegen der staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Ausbreitung nicht verkauft werden konnte und daher verschüttet wird. Diese Steuer muss von ihnen bezahlt werden, wenn das Bier direkt vom Vertriebszentrum oder dem Betriebsrestaurant der Brauerei zurückgegeben wird. Die Chefin des tschechischen Verbandes der Bierbrauereien und Mälzereien, Martina Ferencová, hat in der vergangenen Woche die Steuerzahlung in Zeiten der Corona-Krise als unsinnig und unmoralisch getadelt.