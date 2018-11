Sommerrekord im tschechischen Luftraum

Im tschechischen Luftraum wurde in der zurückliegenden Sommersaison eine Rekordzahl an Flugbewegungen gezählt. Die staatliche Flugverkehrsdirektion registrierte von Mai bis Oktober insgesamt 534.083 Überflüge sowie Starts und Landungen. Dies bedeutet im Jahresvergleich einen Anstieg um neun Prozent, wie die Flugverkehrsdirektion am Freitag mitteilte.