Škoda mit Rekord bei Auto-Fertigung in Tschechien

Das Ergebnis lag um 2,25 Prozent höher als noch 2018, konkret verließen 910.000 Autos die Werke. Darüber informierte der Hersteller am Freitag in einem Pressebericht für die Presseagentur ČTK.

In Tschechien betreibt Škoda drei Werke. Das Stammhaus befindet sich in Mladá Boleslav / Jungbunzlau. Dort wurden im vergangenen Jahr 590.000 Autos produziert, fast die Hälfte davon vom Typ Octavia. Zudem werden in Mladá Boleslav auch Fabia, Scala, Kamiq und Karoq hergestellt. Im Škoda-Werk in Kvasiny hingegen werden der SUV Kodiaq, der SUV Karoq sowie der Superb und der Superb iV gefertigt, Letzterer ist mit einem Plug-in-Hybridantrieb ausgestattet. Der Standort in Vrchlabí / Hohenelbe wiederum ist spezialisiert auf die Produktion von Komponenten.

In Mladá Boleslav beginnt in diesem Jahr die Produktion des ersten Elektrofahrzeugs. Bis 2025 investiert die Firma zwei Milliarden Euro in die Entwicklung alternativer Antriebstechnologien und neuer Mobilitätsdienste.

Škoda Auto verkauft in mehr als einhundert Länder der Welt. In Tschechien beschäftigt die Firma rund 37.000 Menschen.