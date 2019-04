Realistische Prognose: Tschechische Wirtschaft steigt um 2,4 Prozent

Die tschechische Wirtschaft wird weiter wachsen: In diesem Jahr wird sie um 2,4 Prozent zulegen, und im nächsten Jahr ebenso. Zu dieser Einschätzung kommt das Finanzministerium in seiner jüngsten Prognose vom April dieses Jahres. Diese Prognose sei realistisch, bestätigte der Ausschuss für Haushaltsprognosen auf seiner Sitzung am Montag.