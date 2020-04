Prager Flughafen wird zum Parkplatz

Auf dem Václav-Havel-Flughafen in Prag sind derzeit etwa 60 Passagierjets langfristig geparkt. Es handelt sich vor allem um Maschinen der dort ansässigen Fluggesellschaften, also Smartwings, Czech Airlines (ČSA) und Ryanair. Auf dem Gelände parken zudem Flugzeuge, an denen technische Wartungen vorgenommen werden sollen, sowie Privatmaschinen.

Die Flugzeuge befinden sich unter anderem auf der ehemaligen Start- und Landebahn 04/22, dort stehen aktuell 16 Stellplätze zur Verfügung. Andere Maschinen stehen an weiter entfernten Abfertigungsorten der Terminals. Laut Flughafensprecherin Kateřina Pavlíková haben weitere Fluggesellschaften angefragt, ob sie ihre Jets nicht auch in Ruzyně parken können. Wegen der erhöhten Nachfrage wolle man nun zusätzliche Abstellplätze ausweisen, ergänzte sie.

Die Betreiber bezahlen für das Parken gemäß der üblichen Preisliste des Václav-Havel-Flughafens. Ähnliche Situationen mit abgestellten Flugzeugen hat der Flughafen schon früher bereits erlebt, so unter anderem nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 oder dem Vulkanausbruch 2010. Die Unterbrechung des Flugverkehrs dauerte allerdings kürzer als in der aktuellen Krise.

Der Betrieb am Prager Flughafen ist derzeit wegen des massiven Einbruchs der Nachfrage auf ein Minimum reduziert, wegen der Coronavirus-Pandemie wurden die meisten Flüge gestrichen. Nur noch wenige Maschinen im Personenflugverkehr starten täglich von Ruzyně aus, an diesem Mittwoch zum Beispiel die Verbindungen nach Doha und nach Minsk. Zudem landen Flugzeuge mit medizinischem Material aus China in Prag sowie Flugzeuge mit Tschechen an Bord, die aus dem Ausland in die Heimat zurückgeholt werden.