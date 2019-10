Prager Flughafen wird bis 2035 ausgebaut

Der Prager Václav-Havel-Flughafen platzt derzeit aus allen Nähten, er soll deshalb ausgebaut werden. In diesem Jahr werden dort 17,7 Millionen Menschen abgefertigt, im Jahresvergleich ist das ein Zuwachs von 5,8 Prozent. Im Jahr 2035 aber sollen auf dem Prager Flugdrehkreuz bis zu 23 Millionen Passagiere ein- und ausgecheckt werden. Darüber informierte der Vorstandsvorsitzende der Flughafenverwaltung, Václav Řehoř, am Montag bei einer Diskussionsrunde in der tschechischen Handelskammer.