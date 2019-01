Prager Flughafen steigert Zahl der Reisenden auf 16.8 Millionen

Der Václav-Havel-Flughafen in Prag wird für den Flugverkehr immer wichtiger. Im vergangenen Jahr wurden auf ihm 16,8 Millionen Reisende abgefertigt. Das ist der dritte Jahresrekord in Folge sowie um neun Prozent mehr als 2017. Ebenfalls gestiegen ist die Zahl der Abflüge und Landungen – 2018 hat sie sich um fast fünf Prozent auf 155.530 Flugzeugbewegungen erhöht. Das gab die Flughagenverwaltung am Dienstag in einem Pressebericht bekannt.