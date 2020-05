Pandemie wird den Wohnungsmarkt abkühlen

Die Coronavirus-Pandemie macht sich sehr markant beim Verkauf von Häusern und Wohnungen in Tschechien bemerkbar. Allein im März ist die Zahl der Hypotheken hierzulande um fast ein Viertel gesunken, in den nächsten Monaten könnte sie nach Einschätzung des Tschechischen Bankenverbandes sogar bis zur Hälfte schrumpfen. Der Grund dafür sei nicht nur die Quarantäne, die das Leben im Land nahezu paralysiert hat, sondern insbesondere die bevorstehende heftige Abkühlung der Wirtschaft, eine wachsende Arbeitslosigkeit und das Absinken der Löhne. Infolgedessen erwarten die Menschen billigere Immobilien, deren Preise in den letzten Jahren in die Höhe geschossen sind.