Motorradproduzent ČZ Strakonice feiert 100 Jahre

Am vergangenen Samstag wurden auf dem Betriebsgelände von ČZ Strakonice 100 Jahre des Bestehens der südböhmischen Firma gefeiert. Zu sehen war eine Ausstellung von historischen Motorrädern, die nur einmal in fünf Jahren veranstaltet wird. Zur Jubiläumsfeier ist eine Rekordzahl von 550 Teilnehmern aus Deutschland, den Niederlanden, Österreich, der Slowakei, der Ukraine und Tschechien gekommen. Zur Schau angemeldet waren 617 Maschinen der Marke ČZ. Über 2000 Menschen haben die Gelegenheit genutzt, am Tag der offenen Tür das Gelände der Firma zu besuchen. Dies teilte ČZ-Sprecher Jan Pěnkava mit. Zur Feier sind nach Strakonice auch einige Motocross- Stars gekommen. Eine Motocross-Show führte Petr Pilát vor.

80 Prozent der Produktion von ČZ Strakonice stellen heutzutage Komponenten und Teile für die Automobilindustrie dar. Jährlich werden 200.000 Turbolader für LKW oder Traktoren hergestellt. Der Hauptkunde ist der Weltmarktführer in der Landtechnik John Deere.

Vorgänger von ČZ waren die Südböhmischen Waffenwerke, die Architekt Karel Bubla 1919 in Strakonice registrieren ließ. Zehn Jahre später wurde die Produktion um Fahrräder erweitert. Mitte der 1930er Jahre wurden auf dem Markt die ersten Motorräder aus Strakonice vorgestellt. 1946 wurde die Firma verstaatlicht. Sie entwickelte sich zu einem renommierten Motorradhersteller. International erfolgreich waren insbesondere die Motocross- und Enduro-Modelle.