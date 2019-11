Mehrheit der Tschechen nutzt Online-Banking

Für eine große Mehrheit der Tschechen gehört das Online-Banking zum Alltag. Sechs von zehn Tschechen ab 16 Jahren (63Prozent) erledigen ihre Bankgeschäfte im Internet. In der Kategorie der 25- bis 36-Jährigen sind sogar 88 Prozent Online-Banking-Nutzer. Damit liegt Tschechien über dem EU-Durchschnitt, der bei 54 Prozent liegt. Die Zahl Nutzer von Online Banking ist hierzulande in den vergangenen fünf Jahren um 1,8 Millionen auf 5,5 Millionen Personen gestiegen. Vor zehn Jahren lag der Anteil noch gerade einmal bei 1,5 Millionen Bankkunden. Das Tschechische Statistikamt hat die Ergebnisse seiner jüngsten Untersuchung auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Prag veröffentlicht.

Im Allgemeinen nutzen 7,1 Millionen Tschechen das Internet. Die Zahl ist um 700.000 Anschlüsse höher als im Jahr 2014 und dreifach gegenüber dem Stand von vor 15 Jahren. 81 Prozent der Haushalte hierzulande haben einen Zugang zum World Wide Web. „Ohne Internet sind vor allem Haushalte von Senioren. Hingegen haben fast alle Familien mit kleinen Kindern einen Anschluss“, kommentierte Martin Mana vom Statistikamt die Ergebnisse der Erhebung.

Auch die Nutzung von Smartphones steigt dynamisch. 70 Prozent der Tschechen haben heute einen Smartphone, im vergangenen Jahr waren es nur 63 Prozent. Unter den 16- bis 24-Jährigen erreicht der Anteil der Smartphone-Besitzer sogar 99 Prozent.

Über 59 Prozent Tschechen haben schon einmal online eingekauft. Bei Frauen waren Bekleidung, Schuhe, Kosmetik und Eintrittskarten die beliebtesten Waren. Männer kauften am häufigsten Computer und Elektronik, Bekleidung und Schuhe sowie Urlaubsaufenthalte per Mausklick.

Bei der Untersuchung des Statistikamtes bestätigten 54 Prozent der Bürger über 16 Jahren, dass sie soziale Netzwerke nutzen. Das sind 17 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren. Damit liegt Tschechien im EU-Durchschnitt.