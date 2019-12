Leo Express plant Zugverkehr zwischen Krakau und Warschau

Seit drei Tagen gilt in Tschechien und anderswo in Europa ein neuer Fahrplan für alle Bahnverbindungen. Einige Zuganbieter planen indes schon die Ausweitung ihres Betriebs. Das private Bahnunternehmen Leo Express zum Beispiel will in der Zeit nach dem nächsten Fahrplanwechsel unter anderem die Strecke zwischen Krakov / Krakau und Warschau bedienen. Dazu habe man bei der zuständigen Behörde in Polen einen entsprechenden Antrag gestellt, gab das Unternehmen vor kurzem bekannt.