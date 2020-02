Krankenbettenhersteller Linet auf dem US-Markt

Der tschechische Produzent mit Sitz im mittelböhmischen Želevčice hat einen neuen strategischen Partner gefunden: die amerikanische Firma Sizewise. Diese ist im selben Bereich wie Linet tätig, verfügt über vier Produktionsbetriebe und 65 Zweigstellen in den USA. Die Zusammenarbeit soll unter anderem darin bestehen, die Krankenbetten von Linet zusammen mit jenen Matratzen anzubieten, die Sizewise in Kalifornien herstellt.

„Unser langfristiges Ziel ist es, so zu wachsen, dass wir das Niveau der beiden größten Firmen auf dem Markt mit Krankenbetten erreichen“, teilte Linet-Direktor Tomáš Kolář am Montag mit. Die beiden größten Firmen kommen aus den USA. Darum habe Linet nach Mitteln gesucht, um diesen beiden Herstellern auf dem US-amerikanischen Markt Konkurrenz zu machen, so Kolář. Dabei sei eine Zusammenarbeit mit Sizewise die bevorzugte Möglichkeit gewesen.

Laut Kolář wollen Linet und Sizewise ihr Angebot und ihren Service stark ausweiten. Das bedeute auch Vorteile für die Kunden, so der Linet-Chef. Wie Sizewise-Exekutivdirektor Brian Frickey anfügte, böten beide Hersteller zusammen nun die besten Krankenbetten in der gegebenen Kategorie mit Matratzen von Spitzenqualität an. Zudem könnten die Betten auch gemietet werden, was finanziell hochinteressant sei, so Frickey. Diese Möglichkeit sei wegen der mangelnden Kapazität des Vertriebsnetzes zuvor schwierig gewesen, hieß es.

Die Firma Linet will insgesamt ihren Umsatz auf eine halbe Milliarde US-Dollar erhöhen. Dafür sollen einige Akquisitionsmöglichkeiten analysiert und das weltweite Vertriebsnetz, das mehr als 100 Länder umfasst, erweitert werden.

Die Linet Group ist der größte europäische Lieferant von Krankenbetten, Anti-Dekubitus-Schaummatratzen und weiterer Ausstattung für Krankenhäuser und Pflegeheime.