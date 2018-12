Kommunisten lösten Arbeitskräftemangel vor 70 Jahren „auf ihre Weise“

Die tschechische Wirtschaft beklagt gegenwärtig einen Mangel an Arbeitskräften, besonders von Fachpersonal. Vor genau 70 Jahren hat die damalige kommunistische Führung der Tschechoslowakei dazu ein „eigenes Konzept“ entwickelt. Am 14. Dezember 1948 fasste die Regierung von Antonín Zápotocký den Beschluss, 65.000 Angestellte der öffentlichen Verwaltung in die Produktion zu stecken.