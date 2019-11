Industrieverbände für Klimaschutz, aber zu fairen Bedingungen

Die tschechische Industrie will ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass es dafür auch faire Wettbewerbsbedingungen auf dem Weltmarkt gibt. Sollte dies nicht der Fall sein, dann könnten die tschechischen Unternehmen nicht mit den Firmen aus Drittstaaten konkurrieren, da diese nicht dieselben Standards erfüllen müssten wie in Europa, und zwar weder im Bereich Umwelt noch im Bereich Soziales. Das erklärten führende Vertreter der tschechischen Stahlunion und des Europäischen Verbandes der Hersteller von Keramischen Fliesen (European Ceramic Tile Manufacturers Federation, kurz: CET) am Mittwoch vor Journalisten in Prag.