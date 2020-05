Hoteliers begrüßen Plan für niedrigere Mehrwertsteuer

Für die Tourismusbranche sind die Folgen der Regierungsmaßnahmen gegen die Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie extrem hart. Hotels und Restaurants mussten Mitte März auf einen Schlag schließen, die Auswirkungen ihres abrupt unterbrochenen Betriebs werden sie mindestens noch ein Jahr lang spüren. Eine Reihe von ihnen wird indes Bankrott machen. Premier Andrej Babiš (Partei Ano) will deshalb die Mehrwertsteuer für Übernachtungseinrichtungen auf 10 Prozent senken. Gegenwärtig liegt der Mehrwertsteuersatz für diese Dienstleistung in Tschechien bei 15 Prozent, er ist damit einer der höchsten in Europa. Die Mehrwertsteuer für die Gastronomiebranche wurde bereits auf 10 Prozent gedrückt.