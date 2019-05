HK-Präsident: Bedingungen für Unternehmen sind schlechter geworden

Die Bedingungen für Unternehmen in Tschechien haben sich im zurückliegenden Jahr verschlechtert. Das sagte der Präsident der Tschechischen Handelskammer, Vladimír Dlouhý, am Donnerstag in seiner Eröffnungsrede zur Jahreshauptversammlung der Kammer in Čestlice bei Prag. Dlouhý bilanzierte dabei die zwölf Monate seit der vorherigen Versammlung im Jahr 2018. Er kritisierte die Gewerkschaften, die ihre Forderungen stetig erhöhen, sowie die Regierung, weil sie den Gewerkschaften in allen ihren Forderungen nachgebe, so Dlouhý.