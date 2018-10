Haftpflichtversicherung in Tschechien steigt dieses Jahr um 3,4 Prozent

Der größte Zuwachs bei den Versicherungsbeiträgen ereilt die sogenannten Risikoklienten, die in der Vergangenheit wiederholt für Fahrzeugschäden gesorgt haben. Darüber informierte der tschechische Verband der Versicherungen am Mittwoch die Medien. Gegenüber dem Trend der letzten Jahre, als der durchschnittliche Jahresbetrag bei der Haftpflichtversicherung stabil war, wird in diesem Jahr erwartet, dass der gesamte Markt den Durchschnittspreis von 2869 Kronen (111 Euro) erreicht. Das entspricht einer Erhöhung von 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, sagt der Versicherungsmathematiker Petr Jedlička. Dies sei eine Trendwende gegenüber den Jahren, als der Betrag stagnierte oder gar leicht gefallen ist, erklärte Jedlička.



„Im wichtigsten Segment, der Haftpflichtversicherung für Pkw, erhöht sich der Versicherungsbeitrag bei Neuabschlüssen um 5,3 Prozent. Den größten Zuwachs müssen Risikoklienten hinnehmen, die bereits in der Vergangenheit Schäden verursacht haben. Der Zuschlag, den sie verkraften müssen, liegt im Schnitt bei mehr als 200 Kronen (8 Euro), bei Klienten ohne mehrfachen Schadensanspruch ist er entsprechend niedriger“, informiert Jedlička.

Die Entwicklung der Vermögensschäden zeigt dauerhaft nach oben. Schon im Zeitraum von 2011 bis 2014 lag der Anstieg bei durchschnittlich 3,3 Prozent jährlich, seit dem Jahr 2015 wird ein Zuwachs von rund 7,2 Prozent verzeichnet. Die Zahl der in Tschechien versicherten Fahrzeuge hat bereits die Marke von acht Millionen überschritten. Der durchschnittliche Schaden, der im Jahr pro Fahrzeug verursacht wird, liegt bei über 42.000 Kronen (1520 Euro).