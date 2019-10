Flughafen Prag verzeichnet mehr Sommerreisende

Die Zahl der Passagiere stieg gegenüber den Sommermonaten des Vorjahres um sechs Prozent. Die häufigsten Zielorte blieben dabei unverändert: Unter den Großstädten war dies London und unter den Urlaubsorten das türkische Antalya. Knapp 30 Prozent der Fluggäste, genau 1,69 Millionen Menschen, flogen in den Urlaub. Der Top-Monat war dabei der August. Dies teilte der Flughafen in einem Pressebericht am Donnerstag mit.

„Die Zahl der abgefertigten Fluggäste entspricht unseren Prognosen vom Anfang der Sommersaison. Der Zuwachs an Reisenden lag aber leicht über der Obergrenze unserer Prognose vom Jahresanfang. Das wird sich im Gesamtergebnis für 2019 zweifelsohne positiv widerspiegeln. Die Zahl der Reisenden dürfte über der Zahl von 17,7 Millionen liegen“, teilte der Vorstandsvorsitzende Václav Řehoř mit.

Hinter London (358.388 Passagiere) waren von Juli bis September noch Moskau (223.465 Passagiere) und Paris (217.956 Passagiere) die beliebtesten Flugziele. Bei den Urlaubsorten lagen hinter Antalya (199.137 Passagiere) dann Burgas (131.227 Passagiere) in Bulgarien und Barcelona (130.804 Passagiere).

Obwohl die Passagierzahlen gestiegen sind, sank im dritten Quartal die Zahl der Flüge um ein Prozent. Wie der Václav-Havel-Flughafen bereits früher mitgeteilt hat, ist mittlerweile die Kapazitätsgrenze auf den Start- und Landebahnen erreicht. Deswegen sollen 27 Milliarden Kronen (1,06 Milliarden Euro) investiert werden, um eine neue Start- und Landebahn zu bauen sowie das Terminal zwei zu erweitern.