Firma Respilon entwickelt Maske für Coronavirus-Schutz

In Tschechien sollten die Schutzmittel bis Mitte April erhältlich sein. Der Preis für den Mundschutz liegt bei 200 Kronen (7,40 Euro), für eine Atemschutzmaske bei 315 Kronen (12,20 Euro).

Die Firma entwickelt Nanofasern, die Masken lässt sie in Zusammenarbeit mit weiteren Partnern im Ausland herstellen. Ursprünglich sollten die Masken bis Ende März auf dem Markt sein. Wegen der Einbehaltung der Muster in Wien aber sei es zu einer Verzögerung gekommen, informierte Zimová.

Neben der Anwendung von Kupferoxid zur Tötung der Viren hat sich Respilon vor allem damit befasst, dass die Masken länger als nur einmal zu gebrauchen sind. Gegenüber der klassischen Mundschutzbinde können der neue Mundschutz und die Atemschutzmasken der Firma mehrfach benutzt werden. Weil die Viren vernichtet werden, können sie sich auch nicht im Mundschutz ansammeln, lautet die Begründung. Wenn folglich jemand den Mundschutz täglich für drei Stunden trage, dann käme er laut Angaben der Firma eine Woche lang damit aus.

Nach Aussage von Zimová sei ihre Firma in der Lage, täglich 60.000 Mundschutz- und 30.000 Atemschutzmasken zu produzieren. Der Mundschutz werde in einer Zehnerpackung á 200 Kronen das Stück, die Atemschutzmaske in einer Fünferpackung á 315 Kronen das Stück verkauft. Ab Mai will Respilon die Masken direkt in Brünn herstellen. Laut Zimová sei man in Kontakt mit der Regierung in Prag.