Firma Petrof erhöht Verkauf und Personal um 12 bzw. 22 Prozent

Die renommierte Firma Petrof in Hradec Králové / Königgrätz, einer der größten Piano- und Klavierbauer in Europa, ist weiter im Aufwind. Im vergangenen Jahr wies das Unternehmen die höchsten Umsätze im zurückliegenden Jahrzehnt aus. Der Verkauf wurde um 12 Prozent gesteigert auf 285 Millionen Kronen (11 Millionen Euro), es war der fünfte Jahreszuwachs in Serie. Der Gewinn war in etwa gleich hoch wie im Jahr 2017, er lag bei 12,5 Millionen Kronen (485.000 Euro).