Februar 2020: Industrieproduktion und Bauindustrie noch im Lot

Der Rückgang der tschechischen Industrieproduktion wurde im Februar dieses Jahres etwas eingebremst. Lag das Minus im Jahresvergleich im Januar noch bei 1,2 Prozent, so betrug es im Februar nur 0,9 Prozent. Dagegen hat die Bauindustrie ihre Zuwächse gleichbleibend gesteigert. Im Februar wie im Januar wurde im Jahresvergleich ein Plus von 5,3 Prozent erwirtschaftet. Beide Wirtschaftszweige wurden in dieser Zeit jedoch noch nicht von der Corona-Krise beeinflusst, informierte das Tschechische Statistikamt (ČSÚ) am Montag.