EU-Kommission bewilligte Tschechien Unterstützung für Kleinbetriebe

Die Europäische Kommission hat der Tschechischen Republik eine staatliche Unterstützung für kleine und mittelständische Unternehmen bewilligt, die medizinisches Material und Schutzmittel zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie herstellen. Der Gesamtbetrag der staatlichen Subvention darf bis zu einer Milliarde Kronen (37 Millionen Euro) betragen, gab die Kommission am Mittwoch in einem Pressebericht bekannt. Tschechien will den Firmen in der ersten Phase des Subventionsprogramms 300 Millionen Kronen (11 Millionen Euro) zur Verfügung stellen.