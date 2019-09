Dörrfleisch ist Bio-Lebensmittel des Jahres

Das Produkt mit dem Namen „Kaštánkovo sušené vepřové maso“ siegte zudem in der Kategorie der Bio-Lebensmittel tierischer Herkunft. Insgesamt 142 Produkte konkurrierten in diesem Jahr zum Titel Bio-Lebensmittel des Jahres. Das waren 38 mehr als im Vorjahr. Ein Großteil davon waren Bio-Weine, insgesamt waren 64 Tropfen im Rennen. Über den Sieger entschied eine 17-köpfige Jury aus Branchenvertretern. Die Resultate wurden am Mittwoch veröffentlicht.

Der Vorsitzende der Jury, der Gourmet-Journalist Pavel Maurer, gibt jedes Jahr einen Guide für gastronomische Einrichtungen in Tschechien heraus. Er sagte, er habe während der vergangenen 18 Jahre die Möglichkeit gehabt, unglaublich interessante Bio-Lebensmittel zu verkosten. Der tschechische Bio-Markt entwickle sich erfolgreich, so Maurer. Davon zeugt seinen Worten zufolge auch die rege Teilnahme am Wettbewerb.

Barbora Filípek Spitzová, die das Siegerprodukt herstellt, sagte, bis zu diesem Jahr habe niemand Dörrfleisch vom Schwein in Bio-Qualität produziert. Das betrifft alle Zutaten des Produkts, einschließlich des Thymians und des Ingwers.

In der Kategorie der Milchprodukte siegte das Büffel-Labneh von der Büffelfarm Ohař. Unter den Bio-Lebensmitteln pflanzlicher Herkunft gewann das Bio Bohemia Mohnöl von der Firma Bohemia Olej. Und der beste Bio-Wein ist ein Rheinischer Riesling vom Weingut Marcinčák. Es handelt sich um Strohwein, Jahrgang 2015.

Der Verbrauch von Bio-Lebensmitteln ist hierzulande in den vergangenen Jahren um 30,5 Prozent gestiegen. Die meisten Bio-Lebensmittel kaufen die Tschechen in den Super- und Hypermärkten.