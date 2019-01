Deutsche Pkw-Maut für Tschechen besonders teuer

Eine Zehn-Tages-Vignette soll laut den Plänen des Bundesverkehrsministerium zwischen 2.50 und 25 Euro kosten, eine Variante für zwei Monate schließlich sieben bis 50 Euro. Die Preise sollen dabei je nach dem Schadstofausstoß berechnet werden. Dabei müssen sich jedoch nur ausländische Autofahrer eine Vignette kaufen, für die mit deutschem Nummernschild kommt wird sie von der Kfz-Steuer abgezogen. Ab Oktober 2020 könne die Pkw-Maut in Deutschland endlich starten, twitterte am Neujahrstag Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Ursprünglich sollte schon ab Januar dieses Jahres eine Vignette auf den Autobahnen fällig werden.

Nun warnte der tschechische Automobilklub (ÚAMK) davor, dass die deutsche Pkw-Maut für Pendler und Touristen aus Tschechien besonders teuer werden könnte. Das liege vor allem am veralteten Fuhrpark der Tschechen, meint ÚAMK-Sprecher Igor Sirota gegenüber dem Nachrichtenportal idnes.cz. Demnach verlassen sich die Tschechen im Schnitt auf Autos, die rund 15 Jahre alt sind. Damit ist auch der Schadstoffausstoß höher.

Das sei jedoch nicht das einizge Problem, meint Sirota. Bisher sei nämlich nicht klar, ob neben den Autobahnen auch die deutschen Bundesstraßen kostenpflichtig werden könnten. Immerhin fahren viele Pendler aus Tschchien ins benachbarte Bayern oder Sachsen, deren Weg zur Arbeit würde so auf einen Schlag bedeutend teuerer werden. Insgesamt würde das 10.000 Tschechen betreffen, so ÚAMK-Sprecher Sirota gegenüber idnes.cz.

Deutschland ist das letzte Land in Europa, das eine Pkw-Maut einführen will. Die Unterscheidung zwischen deutschen und ausländischen Autofahrern sorgte im Vorfeld für scharfe Kritik aus den Nachbarstaaten. Vor allem Österreich will eine Klage gegen das deutsche System anstrengen. Doch auch in Deutschland selbst ist die Gebühr nicht unumstritten. Gegner bezweifeln unter anderem die Rentabilität der Maut.