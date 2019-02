ČSÚ: Tschechien ist zwölftstärkste Industrienation der EU

Die tschechische Industrie liegt im aktuellen Ranking aller EU-Mitgliedsländer auf dem 12. Platz. Ihr Anteil an der Industrieproduktion der Europäischen Union beträgt zwei Prozent. Im Vergleich zum Jahr 2017 stieg die Industrieproduktion in Tschechien vergangenes Jahr um drei Prozent. Das war der fünfte Zuwachs in Serie, er fiel allerdings niedriger aus als im Jahr zuvor. Dennoch liegt die Wachstumsrate in Tschechien weiter über dem EU-Durchschnitt, gaben Vertreter des Tschechischen Statistikamtes (ČSÚ) am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Prag bekannt.