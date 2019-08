CRIF: Im ersten Halbjahr höchste Zahl an Jungunternehmern seit 2015

„Die Zahl der Jungunternehmer, die in den letzten vier Jahren eine Gewerbeberechtigung erlangt haben, ist ziemlich stabil, vor allem in der ersten Jahreshälfte. In jedem Jahr kamen von Januar bis Ende Juni stets zwischen 31.000 und 32.000 Jungunternehmer hinzu, die meisten eben in diesem Jahr“, informierte CRIF-Analystin Věra Kameníčková.

Die meisten Jungunternehmer gab es im ersten Halbjahr in Prag, es waren 5214. Auf den weiteren Plätzen folgen der Kreis Mittelböhmen mit 3975 Personen und der Kreis Südmähren mit 3516 Personen. Die wenigsten Zuwächse an Jungunternehmern verzeichneten hingegen die Kreise Karlovy Vary / Karlsbad (681) und Liberec / Reichenberg (1231).

Den hohen Zugewinnen stehen in den Kreisen Mittelböhmen, Südmähren und der Hauptstadt Prag indes auch die höchsten Abgänge an Unternehmern gegenüber. Ebenso wie im Kreis Mährisch-Schlesien haben hier jeweils über 2000 Menschen ihre Unternehmung im ersten Halbjahr aufgegeben.

Der „ruhigste“ Monat auf dem Markt der Gewerbetreibenden war der Juni. Mit 4748 Jungunternehmern war er der einzige Monat, in dem weniger als 5000 Personen eine neue Unternehmung begonnen haben. Demgegenüber wurden im Juni auch die geringsten Abgänge registriert, so dass zum Sommerbeginn eine positive Bilanz von über 2000 Unternehmern verzeichnet wurde.