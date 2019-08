CRIF: Firmen in Tschechien sind vor allem auf Großstädte konzentriert

Von 523.000 Unternehmen haben 298.000 ihren Sitz in Prag, Brünn, Ostrau oder in Pilsen. Vier von zehn Firmen haben ihn in Prag, fast ein Zehntel hat ihn in Brünn und weitere sechs Prozent haben ihn in Ostrau und Pilsen.

„In ganz Tschechien entfallen im Schnitt auf 1000 Einwohner 49 Wirtschaftsunternehmen. In den Großstädten aber ist dieser Durchschnitt ein ganzes Stück höher angesiedelt. In Brünn zum Beispiel liegt er bei 105 Unternehmen auf 1000 Einwohner, in Prag sogar bei 177 Firmen je 1000 Landesbewohner. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Eine Adresse in einer großen Stadt hat für eine Reihe von Unternehmen ein gewisses Prestige, zugleich gelten hier in größerem Maße auch virtuelle Adressen eines Firmensitzes und es gibt hier auch mehr an vorgelagerten Firmen, sogenannte ready-made Firmen“, erläutert CRIF-Analystin Věra Kameníčková.

Außerdem ziehen größere Städte auch öfter solche Unternehmen an, die weder Umsatz noch Beschäftigte haben, oder aber einen sehr niedrigen Umsatz und eine geringe Zahl an Arbeitnehmern. Je größer der Umsatz ist, desto gleichmäßiger im Land verteilt sind die Firmen. Allein in Prag, Brünn, Ostrau und Pilsen sind 62 Prozent der Unternehmen zu Hause, die keinen Umsatz aufweisen.