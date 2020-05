Coronavirus sorgt für Umsatzeinbrüche im Handel

Der Umsatz im Einzelhandel ging im März im Jahresvergleich um 8,9 Prozent zurück. Im Februar setzte die Branche noch 7,0 Prozent mehr als im Februar 2019 um. Die vorläufigen Daten wurden am Mittwoch vom Tschechischen Statistikamt veröffentlicht.

Die Umsatz-Einbrüche im März gehen auf die Regierungsmaßnahmen gegen die Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie zurück. Viele Läden mussten einen Teil des Monats geschlossen bleiben. „Den größten Rückgang haben Kleidungs- und Schuhgeschäfte verzeichnet, bei ihnen sank der Umsatz um fast 65 Prozent. In Geschäften mit Sportwaren ging der Umsatz um fast die Hälfte zurück“, führte Marie Boušková vom Statistikamt an. Weiteren Daten der Behörde zufolge ging der Umsatz in Computerläden um fast 30 Prozent und in Geschäften mit Haushaltswaren um 22 Prozent zurück. Beim Fahrzeugverkauf sank der Umsatz um etwa 30 Prozent.

Gleichzeitig führte die starke Nachfrage nach Gütern des täglichen Bedarfs zu erhöhten Umsätzen in anderen Bereichen, etwa in Supermärkten und Apotheken. Eine erhöhte Nachfrage gab es in Lebensmittelgeschäften (Anstieg um fünf Prozent), in Geschäften mit pharmazeutischen und medizinischen Waren (Aufstieg um neun Prozent) und in Online-Shops. Beim Online-Handel lag der Umsatz 20 Prozent höher als vor einem Jahr.

Kalender- und saisonbereinigt war der Umsatz im März 2020 im Vergleich zum März 2019 um 9,3 Prozent niedriger, im Vergleich zum Vormonat Februar um 12,2 Prozent.

Das Statistikamt verwies darauf, dass es sich um vorläufige Ergebnisse handle und eine spätere Revision wahrscheinlich sei. Dies gehe auf die niedrigere Zahl von Unternehmen zurück, die den Fragebogen ausgefüllt hätten, und auf die Tatsache, dass viele Daten auf Schätzungen basierten, hieß es.