ČEZ stellt 100 Beschäftigte ein und gibt Internet of Things in Betrieb

Der halbstaatliche Energiekonzern ČEZ wird in seinem Atomkraftwerk Temelín in diesem Jahr zirka 100 Arbeitskräfte neu einstellen. Die Fluktuation der Beschäftigten am südböhmischen Standort des Kraftwerks ist gering, sie liegt bei ein Prozent. Hier gehe es hauptsächlich um einen Generationswechsel, sagt Akw-Sprecher Marek Sviták.