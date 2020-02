Car-Sharing in Prag

In Prag sind seit Donnerstag Elektromobile des ungarischen Car-Sharing-Dienstes GreenGo unterwegs. Dabei werden 100 Volkswagen e-up! zum kurzfristigen Verleih angeboten. Innerhalb von drei Monaten will man die Zahl der Autos auf das Doppelte erhöhen, wie der GrennGo-Leiter in Tschechien, Šimon Čapek, am Donnerstag in Prag bekanntgab.

Die Pkws stehen in einer 35 Quadratkilometer großen Servicezone im Prager Stadtzentrum zur Verfügung. Dort kann man sie abholen und wieder abstellen. Die Buchung ist über eine Smartphone-App möglich. Die Anwendung bietet den Kunden Informationen darüber, wo gerade ein freier Wagen steht und wie der Stand dessen Batterie ist. Für die Vermietung zahlt man 7,8 Kronen (31 Euro-Cent) pro Minute beziehungsweise einen Pauschalbetrag von 99 Kronen (4 Euro) monatlich und 6 Kronen (24 Euro-Cent) pro Minute.

Die Firma GreenGo kommt nach einer dreijährigen Erfahrung in Budapest auf den tschechischen Markt. Dort nutzen Dutzende Kunden die Dienstleistungen des Unternehmens, insgesamt 300 Wagen stehen im Angebot.

Das Sharing von elektrischen beziehungsweise hybriden Verkehrsmitteln wird hierzulande unter anderem von Firmen re.volt, Anytime, Car4Way, Autonapůl und Ajo.cz angeboten. Der Autohersteller Škoda Auto hat vergangenen Herbst angekündigt, gemeinsam mit der Mutterfirma Volkswagen den Dienst WeShare nach Prag zu bringen. Dieser funktioniert bereits in Berlin. Die Kunden in Tschechien werden dabei auf das erste Elektromodell von Škoda, den Citigo iV, zugreifen können.