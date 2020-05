Brauereien hatten 2019 Rekordausstoß von 21,6 Hektolitern Bier

Die Bierbrauereien in Tschechien haben ihre Produktion im vergangenen Jahr um 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Mit 21,6 Millionen Hektolitern erzielten sie beim Bierausstoß den zweiten Jahresrekord in Folge. Das gab der Verband der tschechischen Brauereien und Mälzereien am Mittwoch bekannt. In diesem Jahr aber werde die Produktion wegen des Coronavirus und der restriktiven Gegenmaßnahmen der Regierung in jedem Falle sinken, hieß es.