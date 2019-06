Brauerei Budvar exportierte 2018 Rekordmenge an Bier

Im Jahr 2018 investierte die Brauerei Budějovický Budvar, so der offizielle Name, 453 Millionen Kronen (17,4 Millionen Euro). Mit dem Geld entstanden ein automatisiertes Logistik-Zentrum und ein neuer Lagerbier-Keller. In diesem Jahr wird das Staatsunternehmen 671 Millionen Kronen (26,4 Millionen Euro) ausgeben für eine dritte Abfüllanlage beim Flaschenbier und zur Erweiterung der Kapazitäten für die Hauptgärung, informierte Firmensprecher Petr Samec.

„Im vergangenen Jahr ist es uns gelungen, mehr von unserem teuren Sortiment, also von Premium-Lagerbier, zu verkaufen. Damit sind unsere Erträge fast doppelt so schnell gewachsen wie das Volumen des verkauften Biers“, sagte Budvar-Direktor Petr Dvořák.

Die Brauerei Budějovický Budvar hat ihren Bierausstoß im vergangenen Jahr um 3,6 Prozent gegenüber dem Jahr 2017 erhöht. Die Gesamtproduktion lag bei 1,602 Millionen Hektoliter Bier. Das ist das zweitbeste Ergebnis in der 123-jährigen Geschichte des Unternehmens. Der Rekord liegt bei 1,61 Millionen Hektoliter Bier, er wurde im Jahr 2016 erreicht. Dafür hat Budvar im Jahr 2018 das bisher meiste Bier ins Ausland verkauft. In 79 Staaten hat die Staatsfirma 1,07 Millionen Hektoliter exportiert, das ist um 8,5 Prozent mehr als im Jahr davor.