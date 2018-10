Botschafter Podivínský: Tschechische Firmen etablieren sich in Deutschland

Tschechische Unternehmen haben in den nächsten Jahren große Chancen, sich in Deutschland als Lieferant von Verkehrsmitteln und vor allem mit Beteiligungen in den Bereichen Wissenschaft, Forschung, Innovation und intelligente Systeme zu etablieren. Ein Beleg dafür seien die Firmen, die dazu auf dem deutschen Markt bereits aktiv sind. Es seien relativ viele, sagte der tschechische Botschafter in Deutschland, Tomáš Podivínský, der Nachrichtenagentur ČTK am Dienstag in Mannheim. In der baden-württembergischen Stadt am Rhein war er bei der Präsentation eines Straßenbahn-Modells zugegen, das der tschechische Hersteller Škoda Transportation nach Mannheim liefern wird.