Abgesagte Reisen: Tschechien plant Gutscheine statt Rückzahlung

Der Regelung hat am Mittwoch das Abgeordnetenhaus in einem Notverfahren zugestimmt, sie muss nun vom Senat innerhalb von 24 Stunden beurteilt werden, andernfalls tritt sie direkt in Kraft.

Gemäß dem Gesetzvorschlag werden die Gutscheine für jene Reisen herausgegeben, die zwischen dem 20. Februar und dem 31. August hätten beginnen sollen und wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurden. Sollte keine entsprechende Ersatzreise bis 31. August kommenden Jahres zustande kommen oder die Kunden den Voucher nicht nutzen, müssen die tschechischen Reiseagenturen den Preis erstatten.

Dieselbe Regelung gilt laut dem Gesetz auch für all jene Kunden, die wegen gesundheitlichen Bedenken eine mögliche Reise bis 21. August nicht antreten wollen.

Gesondert behandelt werden Menschen aus den Risikogruppen. Sie können sich auch gegen den Gutschein entscheiden und die Rückzahlung der Reisekosten einfordern. Zu den Risikogruppen gehören Senioren ab 65 Jahren, körperlich Behinderte, Frauen in Mutterschutz und Eltern in Elternzeit, Alleinerziehende sowie Arbeitslose.