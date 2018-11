Zwölf Diktatur-Gegner mit Preisen des Totalitarismus-Instituts geehrt

Das Institut zum Studium totalitärer Regime (ÚSTR) hat ein weiteres Mal seine Preise an Personen vergeben, die in den Diktaturen des 20. Jahrhunderts Widerstand geleistet haben. Am Montag wurden im Senatsgebäude in Prag zwölf Personen geehrt.