Zentrum für chinesische Medizin in Hradec schließt seine Pforten

Eigentlich hat die traditionelle chinesische Medizin einen guten Ruf in der Welt, was ihre Wirksamkeit betrifft. Dennoch ist sie umstritten, vor allem von Vertretern der Schulmedizin wird sie in Frage gestellt. In Tschechien haben die Kritiker nun einen Etappensieg errungen, denn das Zentrum für traditionelle chinesische Medizin in Hradec Králové wird demnächst geschlossen.