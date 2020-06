Zdenka Braunerová

Zum Thema Zu Besuch bei Zdenka Braunerova in Roztoky bei Prag

Bekannt als Malerin und Pionierin der Druckgrafik in Büchern war sie eine unermüdliche Organisatorin des tschechischen kulturellen Lebens. Mehrfach weilte sie in Frankreich, wo sie sich inspirieren ließ und Kontakte zu einigen Künstlern aufnahm. Als unabhängige schöpferische Frau entsprach sie mit ihrem Lebensstil nicht den damaligen Standards, und als Künstlerin setzte sie sich trotz der missgönnerischen bürgerlichen Moral durch.

Das illustrierte Projekt „Tschechische Heldinnen“ ist angelehnt an die Einführung des Frauen-Wahlrechts in der Tschechoslowakei vor 100 Jahren und den 200. Geburtstag der Schriftstellerin Božena Němcová. Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt der Tschechischen Zentren, Studierenden der Fakultät für Design und Kunst an der Westböhmischen Universität in Pilsen unter der Leitung von Renáta Fučíková und Radio Prag International.