Willkommen bei Wikingern in Mähren

Das Interesse für die Geschichte der Wikinger ist in letzter Zeit dank Filmen und einer populären irisch-kanadischen Fernsehserie gestiegen. Und bei weitem nicht nur in Skandinavien, wo die gefürchteten mittelalterlichen Krieger zu Hause sind. Ein Wikingerdorf entsteht jetzt auch in der mährischen Walachei.