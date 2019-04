Vorbildliche Denkmalpflege in Brtnice

Am 18. April wird auch in Tschechien der Internationale Denkmaltag begangen. Dazu werden alljährlich die Städte des Landes ausgezeichnet, die besonders viel geleistet haben im Bereich Denkmalschutz – dafür gibt es den Titel „Historische Stadt des Jahres“. In diesem Jahr wurde Brtnice in Mähren zum Sieger gekürt.