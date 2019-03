Visegrád-Staaten feiern 20 Jahre Nato-Beitritt

Am Dienstag feiert Tschechien 20 Jahre Nato-Mitgliedschaft. Im März 1999 wurden außerdem Polen und Ungarn in die Allianz aufgenommen, es war der Auftakt zu sogenannten Nato-Osterweiterung. Deshalb gab es schon am Wochenende eine Feierstunde in Warschau.