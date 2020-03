Vietnamesische Community zeigt Solidarität in der Corona-Krise

In Tschechien leben in etwa 61.000 Menschen aus Vietnam. Die Minderheit ist recht beliebt in Tschechien, denn die Vietnamesen gelten als freundlich und fleißig. Und diesen Ruf untermauern sie gerade jetzt wieder in dieser schweren Zeit der Corona-Krise. Die Besitzer hunderter vietnamesischer Lebensmittelläden in ganz Tschechien haben ihre Geschäfte mit einem roten Herzen markiert und bieten Rettungskräften unentgeltlich einen kleinen Imbiss an.