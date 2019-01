Verfassungsgericht stützt Lebensmittelbanken

Seit einem Jahr müssen Einzelhandelsketten in Tschechien einen Teil der unverkäuflichen Lebensmittel an sogenannte Lebensmittelbanken abgeben. Das schreibt ein Gesetz vor. Diese Banken verteilen die Lebensmittel dann an gemeinnützige Organisationen, dadurch unterscheiden sie sich von den deutschen Tafeln. Gegen die Abgabepflicht für die Händler haben Senatoren vor dem Verfassungsgericht geklagt. Am Mittwoch sind sie in dem Verfahren unterlegen.